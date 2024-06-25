Обезьяны подрались в зоопарке во время обеда и попали на видео

В калининградском зоопарке колобусы подрались во время обеда и попали на видео

В калининградском зоопарке обезьяны подрались во время обеда и попали на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Amber Mash.

На размещенных кадрах запечатлены четыре колобуса за трапезой. Один из них захотел отобрать еду у своего соседа, а также потрогать его шерсть. Однако тому не понравились такие знаки внимания, и он решил напасть. «Все как у людей — когда за столом кто-то отобрал самый вкусный кусочек», — написали авторы поста.

Колобусы — вид обезьян, распространенный в Африке от Сенегала до Эфиопии и к югу до Анголы и Танзании. Этих животных отличает пышный белый мех по бокам и на хвосте.

Ранее сообщалось, что фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» запечатлела бой оленей. Сотрудники заповедника уточнили, что самцы сцепились в поединке за внимание самки.

