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20:11, 25 июня 2024Моя страна

Обезьяны подрались в зоопарке во время обеда и попали на видео

В калининградском зоопарке колобусы подрались во время обеда и попали на видео

В калининградском зоопарке обезьяны подрались во время обеда и попали на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Amber Mash.

На размещенных кадрах запечатлены четыре колобуса за трапезой. Один из них захотел отобрать еду у своего соседа, а также потрогать его шерсть. Однако тому не понравились такие знаки внимания, и он решил напасть. «Все как у людей — когда за столом кто-то отобрал самый вкусный кусочек», — написали авторы поста.

Колобусы — вид обезьян, распространенный в Африке от Сенегала до Эфиопии и к югу до Анголы и Танзании. Этих животных отличает пышный белый мех по бокам и на хвосте.

Ранее сообщалось, что фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» запечатлела бой оленей. Сотрудники заповедника уточнили, что самцы сцепились в поединке за внимание самки.

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      Мария Винар
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