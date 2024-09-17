Медведь снял себя на видео фотоловушки в российском заповеднике

В Керженском заповеднике медведь снял себя на видео фотоловушки

Медведь снял себя на видео фотоловушки в Керженском заповеднике, расположенном в Нижегородской области. Соответствующее сообщение появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

Специалисты рассказали, что одна из камер была установлена для наблюдения за лесными северными оленями, но по какой-то причине они не попали в ее объектив. Однако на помощь пришел медведь. Он сдвинул фотоловушку и смог не только запечатлеть себя, но и помочь ученым. Затем в разные дни камера зафиксировала сразу несколько оленей.

Ранее сообщалось, как скромный медведь на Сахалине пришел к людям, отхватил только одну рыбку и сбежал, попав на видео. На кадрах видно, как млекопитающее выходит из темноты к людям и идет все ближе и ближе. Молодые люди, предположительно, с рыбной базы замечают дикое животное и начинают смеяться.