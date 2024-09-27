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15:25, 27 сентября 2024Моя страна

Еноты залезли на участок россиян, поели баранок и попали на видео

В Сочи еноты пробрались на участок местных жителей и поели баранок

Большое семейство енотов устроило наглое вторжение на участок жителей Сочи и попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «Сочи №1».

По меньшей мере пять енотов запечатлели россияне. На видео показано, как они поедают баранки, чавкают, толкаются и подходят ближе к людям. В это время женщина кидает им с крыльца лакомства и в шутку говорит: «А это моя семья… все дебилы, как обычно». Несколько енотов максимально близко подошли к местной жительнице, чей даже пришлось их слегка отпугнуть. При этом животные продолжили выпрашивать лакомство, фыркая на остальных сородичей.

Многие зоологи предостерегают людей от контактов с енотами, так как эти животные «являются разносчиками множества инфекционных заболеваний». Также ученые посоветовали россиянам отказаться от угощения диких животных, «иначе избавиться от постоянных визитов зверьков потом крайне сложно».

В мае также стало известно о спасении слепого енота под Краснодаром. Он провел несколько дней без еды в запертом сарае в полной темноте. Местная зоозащитница забрала животное в приют и выходила. Сейчас енот чувствует себя хорошо. Он стал доверять людям и привязался к новым хозяевам. Его назвали Славиком.

Ранее йог-олень показал акробатические способности и попал в объектив камеры. Тем временем камчатский медведь станцевал на видео зажигательную ламбаду. А на Сахалине заметили самого скромного медведя — он подошел к людям, схватил одну рыбку и сбежал.

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      Варвара Кошечкина
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