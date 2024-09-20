Йога-олень показал свои акробатические способности и попал в фотоловушку

«Земля леопарда»: йога-олень попал в фотоловушку, показав акробатические навыки

Пятнистый йога-олень показал свои акробатические способности и попал в объектив камеры. Необычные фотографии публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На снимках запечатлен момент, как олень чешется. Он склонил голову к земле, вытягивая заднюю ногу. Поза животного оказалась очень необычной для кадра, что и рассмешило многих подписчиков канала. «А как иначе: раз хочется почесать, значит, почеши!» — в шутку высказались в заповеднике.

«У пятнистых оленей длинное тело (до 180 сантиметров), а высота в холке — более метра. С такими габаритами почесаться нелегко, но копытные с этим легко справляются», — пояснили специалисты.

Ранее пользователи сети полюбовались приморским Бэмби, вышедшим на прогулку к горной речке. Помимо этого, появилось видео с самым редким российским оленем — водяным. В июне в заповеднике еще сняли замедленный бой парнокопытных, которые так привлекали внимание самки.

Незадолго до этого были запечатлены и ночные похождения дальневосточного лесного кота, которого еще называют мини-леопардом. Затем в фотоловушку попал момент, когда в ночи две дальневосточные выдры уютно устроились на выемке в камне и занялись бытовыми делами.