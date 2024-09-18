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14:50, 18 сентября 2024Моя страна

Две выдры уютно устроились на камне и попали на видео в России

«Земля леопарда» показала на видео, как ночью пара выдр занялась бытовыми делами

В ночи две дальневосточные выдры уютно устроились на выемке в камне и попали на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео запечатлено, как «семейная пара» занимается бытовыми делами. Выдры общаются, чистятся и ластятся, оставляя метки на камне. Запись сделана в ночное время около речки.

В заповеднике сочли героев этого ролика лесной семьей. Утверждается, что млекопитающие данного вида моногамны — выдры создают пары на всю жизнь.

Ранее пользователи сети полюбовались приморским Бэмби, вышедшим на прогулку к горной речке. Незадолго до этого также на видео сняли ночные похождения дальневосточного лесного кота, которого еще называют мини-леопардом. А еще в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой.

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      Варвара Кошечкина
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