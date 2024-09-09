«Земля леопарда» запечатлела на видео прогулку приморского Бэмби

Россияне полюбовались приморским Бэмби, вышедшим на прогулку к горной речке и попавшим в фотоловушку. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«В этот раз нам посчастливилось наблюдать за очаровательным детством — совсем крохотным пятнистым оленем», — заявили специалисты. Утверждается, что это сеголетка — животное, появившееся на свет меньше года назад.

На видео показано, как олененок медленно идет через горную речку. В моменте он останавливается, поднимает уши и осматривается по сторонам, однако уже вскоре продолжает двигаться дальше.

«Малыш только начал открывать для себя жизнь в дикой природе, — сообщили в заповеднике. — У него еще много новых впечатлений и интересная, насыщенная жизнь».

Ранее появилось видео с самым редким российским оленем — водяным. В Приморье запечатлели прогулку детенышей этого вида. У взрослых особей остается маленький рост, но при этом есть клыки. В июне в заповеднике еще сняли замедленный бой оленей, которые пытались так привлечь внимание самки.

В фотоловушку также попало самое эмоциональное «свидание» дальневосточных леопардов. Незадолго до этого еще один леопард по кличке Лорд устроил «нежности с землей» и удачно попал в кадр — Leo 10M проявил особое поведение, показав свои акробатические способности.