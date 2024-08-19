Появилось видео с самым редким оленем в России

«Земля леопарда» опубликовала видео с выводком водяного оленя

Выводок самого редкого и маленького оленя нацпарка «Земля леопарда» впервые запечатлен на видео. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников.

Как рассказали в нацпарке, это первые зарегистрированные рожденные в России детеныши водяного оленя, попавшие на видео, и первый в истории наблюдений случай видеофиксации выводка этого животного на территории страны.

«На видео детенышам от 1,5 до 3 месяцев, поэтому рождены они были именно в России. Небывалое явление запечатлели на экологическом маршруте "Земли леопарда" на участке национального парка у полуострова Гамова», — сообщили в нацпарке.

Там обратили внимание, что обычно детеныши держатся рядом с матерью, а не друг с другом. Вид постепенно осваивается и становится местным и типичным для южного Приморья.