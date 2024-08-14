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17:11, 14 августа 2024Моя страна

В Приморье олень почесал ухо и попал на видео

В приморском нацпарке пятнистый олень почесал ухо и попал на видео

В Приморье олень почесал ухо и попал на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал национального парка «Земля леопарда».

Фотоловушка природного комплекса запечатлела пятнистого оленя, который почесал левое ухо, после чего сделал несколько шагов вперед, попозировал перед камерой и принялся есть траву. На размещенных кадрах видно, что вокруг летают мухи, которые мешают его трапезе.

Авторы поста напомнили, что на территории нацпарка находится около 450 камер. После съемки видеоматериалы поступают ученым. Специалисты изучают и отбирают их для изучения поведения животных.

Ранее сообщалось, что удивленные пятнистые олени попали в объектив фотоловушки.

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      Мария Винар
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