Собрание удивленных пятнистых оленей попало в объектив фотоловушки

«Земля леопарда» опубликовало фото с пятнистыми оленями

Удивленные пятнистые олени попали в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Небольшое собрание пятнистых оленей на "Земле леопарда". Нет, ребята не решают, как будут праздновать Международный день кошек. Они любопытничают», — говорится в подписи к снимку.

Сотрудники нацпарка предположили, что группа оленей заметила фотоловушку и решила изучить. Там также добавили, что многие обитатели заповедника проявляют любопытство по отношению к скрытым лесным камерам.

Ранее сообщалось, что в Брянской области фотоловушка поймала благородного оленя. Всего на территории природоохранной зоны таких насчитывается около 50-70.