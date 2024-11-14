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10:19, 14 ноября 2024Россия

В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк ВСУ

В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Cpl Ross Fernie RLC / Defence Imagery

В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger, который стоит на вооружении у украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«О сосредоточении усилий противника говорит уничтожение морпехами нашей 155 бригады тяжелого английского танка Челенджер 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что факт переброски британского танка в Курскую область говорит о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены во что бы то ни стало удерживать занятые рубежи в российском приграничье.

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Тем временем наиболее тяжелые бои в Курской области ведутся за неселенные пункты Плехово и Новая Сорочина, где ВСУ бьют по российским позициям из ствольной артиллерии и используют большое число дронов. Группировка войск «Север» продвинулась в районе Новоивановки и Малой Локни, однако ВСУ продолжают оказывать сильное сопротивление.

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Он также пообещал скорую зачистку Курской области от ВСУ. По последним данным, потери Украины в регионе превысили 32 тысячи человек.

ЖЗЛ
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