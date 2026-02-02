Реклама

Россия
09:48, 2 февраля 2026Россия

Раскрыта выделяемая на лечение одного россиянина сумма в год

Мурашко: На лечение одного россиянина в рамках ОМС выделили 24,9 тысячи рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На лечение одного россиянина в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2026 год выделили 24,9 тысячи рублей. Сумму раскрыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко в статье для «Комсомольской правды».

«Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год», — обозначил Мурашко, добавив, что сумма за минувший год выросла.

Министр также добавил, что в случаях, когда пациенту требуется лечение, превышающее эту сумму, например, высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры.

Ранее Мурашко сообщил, что с 2026 года Центры здоровья будут проводить обследование россиян, которое способно выявлять факторы преждевременного старения.

