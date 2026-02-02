Мурашко рассказал о появлении выявляющего факторы старения обследования россиян

Мурашко: Россиян начали обследовать для выявления факторов старения

С 2026 года Центры здоровья будут проводить обследование россиян, которое способно выявлять факторы преждевременного старения. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в статье для «Комсомольской правды».

Речь идет о диагностике риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения.

В частности, для пациентов будут проводить индивидуальное и групповое профилактическое консультирование, предлагать программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания, осуществлять диспансерное наблюдение лиц с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. «Для этого центры оснащаем необходимым оборудованием», — заключил Мурашко.

Ранее сообщалось, что с 2026 года россияне будут проходить диспансеризацию по обновленным правилам: в программу обследования добавят скрининги на вирусные гепатиты и анализы для оценки репродуктивного здоровья.