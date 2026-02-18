Реклама

Наука и техника
20:03, 18 февраля 2026Наука и техника

Российские «Свароги» позволили кратно нарастить объемы доставки военных грузов

Дроны «Сварог-20» позволили кратно нарастить объемы доставки грузов в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские дроны «Сварог-20» позволили кратно — в 13 раз — нарастить объемы доставки грузов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на инструктора центра беспилотных систем морской пехоты Центральной группировки войск с позывным Руна сообщает ТАСС.

По его словам, несколько месяцев назад на передовую доставлялись посылки массой до 1,5 килограмма, тогда как сейчас данный показатель составляет 20 килограммов. «Мы можем полностью обеспечить штурмовую или разведгруппу всем необходимым», — сказал инструктор.

Руна заметил, что подобные беспилотники могут использоваться не только для доставки полезных грузов, но и в качестве средств огневого поражения противника.

В декабре агентство со ссылкой на инжиниринговый центр перспективных разработок «Фроботикс» сообщило, что в январе 2026 года в зоне СВО планируют испытать новый дрон «Сварог-17», предназначенный для доставки мин ТМ-62 на расстояние до 20 километров.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на официального представителя инжинирингового центра «Фроботикс» сообщил, что Вооруженные силы России в зоне СВО начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0, оснащенный тепловизором и цифровой системой связи.

    Российские «Свароги» позволили кратно нарастить объемы доставки военных грузов

