В зоне СВО испытают новый «Сварог-17»

«Фроботикс»: В зоне СВО испытают новый доставщик мин «Сварог-17»

В январе 2026 года в зоне специальной военной операции (СВО) планируют испытать новый дрон «Сварог-17», предназначенный для доставки мин ТМ-62 на расстояние до 20 километров. Об этом со ссылкой на инжиниринговый центр перспективных разработок «Фроботикс» сообщает ТАСС.

«Беспилотник оснащен более мощной винтомоторной группой, а также аккумуляторами нового поколения, которые позволят работать дрону с таким весом — около 10 килограммов — на длинных дистанциях», — сказал собеседник.

Он уточнил, что в настоящее время проводятся полигонные испытания «Сварога-17».

Ранее агентство со ссылкой на официального представителя инжинирингового центра «Фроботикс» сообщило, что Вооруженные силы России в зоне СВО начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0, оснащенный тепловизором и цифровой системой связи.

В марте ТАСС со ссылкой на генерального директора инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олега Федорова рассказал, что проводные FPV-дроны большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15» начали применять в зоне СВО.