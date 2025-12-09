ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

«Фроботикс»: В зоне СВО начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0, оснащенный тепловизором и цифровой системой связи. Об этом со ссылкой на официального представителя инжинирингового центра перспективных разработок «Фроботикс» рассказывает ТАСС.

«Наши конструкторы создали дрон-гибрид — за основу была взята винтомоторная группа 10-дюймового FPV-дрона, которая позволяет поднимать до 3 килограммов и стабильно работать с таким весом без перегрузок», — уточнил собеседник.

По его словам, разработка представляет собой аналог дрона типа Mavic и предназначена для работы со сбросами, доставки воды и продовольствия. Аппарат устойчив к воздействию систем радиоэлектронной борьбы противника, обучение на нем занимает два-три дня.

В июле агентство со ссылкой на представителя компании Frobotics сообщило, что в зоне СВО появится российский тяжелый дрон «Сварог».

В марте ТАСС со ссылкой на генерального директора инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олега Федорова рассказал, что проводные FPV-дроны большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15» начали применять в зоне СВО.