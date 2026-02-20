Российское «Око» заметили в зоне СВО

«Сварог»: Беспилотники-разведчики «Око-2» и «Око-3» начали применять в зоне СВО

Российские беспилотники-разведчики «Око-2» и «Око-3» начали применять в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на научно-производственный центр (НПЦ) «Сварог» сообщает ТАСС.

«Дроны самолетного типа вертикального взлета и посадки отличает минимальное время на разворачивание и взлет, а также возможность летать более длительное время и на большие дистанции. Оба новых аппарата уже применяются в СВО», — заявили в НПЦ.

Там уточнили, что максимальная дальность «Око-2» составляет 60 километров, тогда как у «Око-3» данный показатель равняется 130 километрам. Беспилотники работают на цифровой связи, устойчивой к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника.

В октябре газета «Известия» сообщила, что московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» организации «Народный фронт» создали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, который предназначен для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов.

В июне основатель и глава всероссийского проекта по обучению пилотированию беспилотников «Архангел» Михаил Филиппов рассказал, что в Крыму успешно испытали новый одноименный дрон-камикадзе.