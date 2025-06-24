Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:33, 24 июня 2025Наука и техника

В Крыму испытали дрон «Архангел»

В Крыму испытали новый дрон-камикадзе «Архангел»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Проект «Архангел». Создание БПЛА.»

Специалисты всероссийского проекта по обучению пилотированию беспилотников «Архангел» успешно испытали в Республике Крым новый дрон-камикадзе «Архангел». Об этом основатель и глава проекта Михаил Филиппов рассказал ТАСС.

«Новый дрон "Архангел" испытан в небе Крыма. В ближайшем будущем управляемые ракеты должны стать основой противовоздушной и противолодочной обороны полуострова. Главными задачами, которые отрабатывали бойцы отряда "Архангел" центра специального назначения "Барс-Сармат", стали взаимодействие с радиолокационными станциями (РЛС) и быстрое развертывание мобильной ударной группы», — сказал он.

Глава проекта отметил, что в ходе испытаний протестировали оборудование связи и наведения, а также проверили совместимость «Архангела» с действующей системой противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, испытания показали, что внедрение дронов в систему обороны не требует модификации РЛС. Филиппов добавил, что РЛС не только обнаруживают цель, но и могут вести дрон до ее поражения. «Испытания прошли успешно. "Архангел" на практике показал свою эффективность», — подчеркнул собеседник агентства.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Он отметил, что вскоре в Москве должно пройти совещание по целесообразности включения «Архангела» в систему ПВО. После этого планируют наладить промышленное производство беспилотников.

Дрон, похожий на ракету с вертикальным взлетом, развивает скорость до 340 километров в час, а запас хода составляет 50 километров. Аппарат несет боевую часть весом 500-700 граммов.

В мае Telegram-канал Lost Armour опубликовал ролик, демонстрирующий применение российского дрона-перехватчика «Елка». Аппарат перехватил украинский разведывательный беспилотник «Фурия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    Аэропорт российского города временно ограничил полеты

    НАСА утвердило дату запуска миссии Ax-4 на МКС

    Российский уличный музыкант привлек внимание Prodigy

    Достижение целей операции Израиля против Ирана оценили

    ВС России атаковали бойцов ВСУ под мостом в Харьковской области

    В Совфеде высказались о смерти российских военных в ходе мятежа Пригожина

    Продажи новых машин в России заметно снизились

    Госдума ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

    Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости