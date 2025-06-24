В Крыму испытали дрон «Архангел»

В Крыму испытали новый дрон-камикадзе «Архангел»

Специалисты всероссийского проекта по обучению пилотированию беспилотников «Архангел» успешно испытали в Республике Крым новый дрон-камикадзе «Архангел». Об этом основатель и глава проекта Михаил Филиппов рассказал ТАСС.

«Новый дрон "Архангел" испытан в небе Крыма. В ближайшем будущем управляемые ракеты должны стать основой противовоздушной и противолодочной обороны полуострова. Главными задачами, которые отрабатывали бойцы отряда "Архангел" центра специального назначения "Барс-Сармат", стали взаимодействие с радиолокационными станциями (РЛС) и быстрое развертывание мобильной ударной группы», — сказал он.

Глава проекта отметил, что в ходе испытаний протестировали оборудование связи и наведения, а также проверили совместимость «Архангела» с действующей системой противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, испытания показали, что внедрение дронов в систему обороны не требует модификации РЛС. Филиппов добавил, что РЛС не только обнаруживают цель, но и могут вести дрон до ее поражения. «Испытания прошли успешно. "Архангел" на практике показал свою эффективность», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что вскоре в Москве должно пройти совещание по целесообразности включения «Архангела» в систему ПВО. После этого планируют наладить промышленное производство беспилотников.

Дрон, похожий на ракету с вертикальным взлетом, развивает скорость до 340 километров в час, а запас хода составляет 50 километров. Аппарат несет боевую часть весом 500-700 граммов.

В мае Telegram-канал Lost Armour опубликовал ролик, демонстрирующий применение российского дрона-перехватчика «Елка». Аппарат перехватил украинский разведывательный беспилотник «Фурия».