Россиянин описал Венесуэлу словами «люди находят способы выжить»

Российский тревел-блогер описал Венесуэлу словами «люди находят способы выжить». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По его словам, страна встретила его палящим солнцем, вкусными фруктами, яркими красками, смесью восторга и тревоги. «Я уже успел заметить, что жизнь здесь далеко не так безоблачна, как кажется на первый взгляд», — отметил автор блога. По его словам, за красотой скрывается другая реальность.

«Простые люди вынуждены крутиться, как могут. Безработица, товарный дефицит, высокий уровень преступности — все это часть повседневной жизни для многих венесуэльцев», — рассказал тревел-блогер. Он отметил, что местные все равно не сдаются — находят способы выжить и заработать, не нарушая закон.

Так, девушка, работающая в отеле, рассказала ему, что многие ее подруги продают поделки, созданные своими руками: плетут корзины, делают фигурки из соломы, вышивают национальные узоры на одежде. Все это они совмещают с основной работой. «Даже в самых сложных условиях люди находят способ улыбнуться, заработать и подарить радость другим», — заключил соотечественник.

Ранее россиянин описал фавелы в Венесуэле словами «здесь действуют законы выживания». По его словам, в трущобах здания строятся хаотично из попавшихся под руку материалов и располагаются вплотную друг к другу.

