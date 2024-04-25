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07:43, 25 апреля 2024Путешествия

Россиянин описал фавелы в Венесуэле словами «здесь действуют законы выживания»

Фото: Charles Mostoller / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Венесуэле и рассказал о жизни людей в трущобах — фавелах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в Венесуэле есть два типа жилья — государственные дома и самострой, который появляется стихийно, без согласования с властями. В трущобах здания строятся хаотично из попавшихся под руку материалов и располагаются вплотную друг к другу.

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«Здесь живут самые бедные и социально незащищенные слои населения, — такими фразами описал россиянин фавелы. — Здесь действуют законы выживания».

Блогер также увидел в стране постройки, напоминающие российские хрущевки, на окнах которых были крепкие железные решетки. Он отметил, что зачастую многоэтажные дома, которые специально строили для изменения облика городов, тоже превращаются в трущобы. «В каждом таком доме свои законы, и управляет им мини-банда», — пояснил автор.

Этот же тревел-блогер назвал Венесуэлу «нищим раем на земле». Его впечатлили местные пейзажи с горными хребтами, поросшими джунглями, и лагунами с впечатляющими пляжами.

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      Мария Борисова
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