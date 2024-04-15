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05:46, 15 апреля 2024Путешествия

Россиянин побывал в Венесуэле и описал ее фразой «нищий рай на Земле»

Фото: Marcelo Perez del Carpio / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал на севере Венесуэлы, на побережье Карибского моря, и назвал это место «нищим раем на Земле». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что на севере страны пейзажи очень красивые: с горными хребтами, поросшими джунглями, и лагунами с впечатляющими пляжами. «Как будто специально для эффектных фотографий, которые потом мы видим на рекламных проспектах тропических туров и на обложках журналов о путешествиях», — такой фразой описал венесуэльские виды турист.

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Он добавил, что несмотря на удаленность от цивилизации, отсутствие электричества, связи, интернета и даже самых простых магазинов, там живут люди.

«Их жители обитают здесь в своем уединенном мире, ловят всей деревней рыбу, отвозят на лодках ее в ближайший поселок, привозя оттуда нужные продукты, утварь, стройматериалы, топливо и делят оставшиеся вырученные деньги», — отметил россиянин, добавив, что рыбаки живут достаточно бедно.

При этом, по его словам, рыбацкие деревушки выглядят чисто и ухоженно, а их жители — гостеприимные, приветливые и очень радушные.

«Пока я прогуливался, делая фото, меня постоянно приглашали зайти в дом и предлагали освежиться лимонадом. При этом никто не спрашивал с напряженным лицом, что и зачем я снимаю, никто не клянчил доллар за съемку их жилищ, как это часто бывает в подобных местах», — удивился путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в венесуэльском селе и отметил, что российские деревни по сравнению с местными — центры цивилизации. Он рассказал, что венесуэльцы обходятся минимумом вещей, а в местных магазинах практически нет товаров.

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      Марина Черняк
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