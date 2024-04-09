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05:39, 9 апреля 2024Путешествия

Блогер побывал в селе в Венесуэле и сравнил его с российской деревней

Фото: Navid Moazzez / Unsplash

Тревел-блогер побывал в селе в Венесуэле и отметил, что российские деревни по сравнению с местными — центры цивилизации. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

«За 14 лет активных путешествий повидал немало мест, где люди живут на уровне позапрошлого XIX века, если говорить о степени потребления, и Венесуэла в их числе», — признался автор публикации.

По его словам, люди в отдаленных венесуэльских деревнях обходятся минимумом вещей, а в местных магазинах практически нет товаров.

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«Вот что в магазинах есть всегда — это рис, кукурузная мука, сахар, растительное масло и яйца. Поразительно, что в Венесуэле мало кто держит кур, чтобы иметь свои яйца и не тратить на них деньги», — удивился россиянин.

Блогер добавил, что при этом главные витрины в сельских лавках занимают чипсы и печенье. «Эти вещи покупают, даже если совсем туго с деньгами. Удивительный момент», — рассказал он.

Путешественник также подчеркнул, что сельские магазины в российских деревнях выглядят в разы богаче.

Ранее этот же тревел-блогер пожаловался, что многие услуги в Венесуэле обходятся дороже, чем в богатых странах. Например, проживание в сельском отеле может стоить около девяти тысяч рублей за ночь.

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      Алина Черненко
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