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07:52, 5 апреля 2024Путешествия

Россиянин описал Венесуэлу словами «дороже, чем в богатых странах»

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Российский путешественник побывал в Венесуэле и рассказал, что многие услуги там обходятся дороже, чем в богатых странах. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметил высокую стоимость всего, что в Венесуэле связано с туризмом. «Это такая классическая ценовая ловушка бедных стран», — пояснил он. По словам россиянина, там дешевые продукты, бензин и аренда жилья, а вот проживание в сельском отеле может стоить около 100 долларов за ночь.

Блогеру довелось побывать в отдаленной деревенской гостинице на побережье Карибского моря. «Владелец и почти весь персонал живет здесь же, на территории. А отель, по сути, — большой двор с жилыми бунгало, столовой, баром и бассейном», — описал он.

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За отдых в одноместном номере путешественник заплатил 225 долларов за три дня. По его мнению, комната была простой, но уютной. Также там всегда был доступ к горячей воде, что встречается далеко не в каждом отеле Венесуэлы.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в столице страны, Каракасе, много отелей для непродолжительных встреч с женщинами. Такие «храмы одноразовых свиданий» есть во всех районах города.

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      Мария Борисова
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