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09:17, 1 апреля 2024Путешествия

Россиянин рассказал о «храмах одноразовых свиданий» в самой опасной стране мира

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в столице Венесуэлы, которая считается самой опасной страной мира, и удивился одной особенности этого города. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в Каракасе очень любят размещать на гигантских билбордах снимки девушек «в самых разных, в том числе призывных, позах». По его словам, там есть много отелей для непродолжительных встреч. «Расположены "храмы одноразовых свиданий" во всех районах города», — заметил россиянин.

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Путешественник также обратил внимание на то, что в центре Каракаса и окружающих его районах фавел и трущоб практически нет, а вот окраины города — «сплошь трущобы».

«Они опоясывают Каракас плотным кольцом, поднимаясь на окрестные холмы и спускаясь с них со всех сторон. Можно сказать, что они обживают не очень подходящие для высотного строительства склоны окрестных холмов», — написал автор.

Ранее российский турист отправился в Венесуэлу вместе с дочерью и описал поездку фразой «самый дорогой и бестолковый отдых». 11-дневный тур с размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками обошелся ему в 180 тысяч рублей на двоих.

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      Марина Черняк
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