Россиянин описал поездку в Венесуэлу фразой «самый дорогой и бестолковый отдых»

Россиянин поехал в Венесуэлу и пожаловался на стоящий в номере отеля у кровати унитаз

Российский турист отправился в Венесуэлу вместе с дочерью и описал поездку фразой «самый дорогой и бестолковый отдых». Своими впечатлениями от путешествия россиянин поделился на портале «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что заплатил за 11-дневный тур с размещением в четырехзвездочном отеле Paradise Oasis и завтраками 180 тысяч рублей на двоих. «Отель, конечно же, не четыре звезды, а средненькая "трешка", — пожаловался он. — Но персонал вежливый и дружелюбный. — Сюрприз при заселении — в номере не было двери в туалет и душ: унитаз стоял напротив кровати и окна».

Читатель портала напомнил, что остановился в гостинице вместе с девочкой-подростком. «Хотя, если честно, такое решение не прибавит романтизма и семейной паре, — добавил он. — Попросили поменять номер. В новом дверь есть, но стеклянная с частичной матировкой, которая тоже не предоставляет уединения».

В итоге мужчина оставлял дочери время на процедуры, а сам пользовался общественными удобствами. Также турист пожаловался на отсутствие каких-либо развлечений для отдыхающих в отеле. «Вокруг нет вообще ничего интересного, — пояснил он. — Гулять негде. Все вокруг имеет заброшенный и покинутый вид. Разруха и нищета. Не такая, как в Азии, спокойная, а какая-то унылая и отчаянная».

Ранее в июле россияне поехали в дешевый отель в Абхазии и описали отдых фразой «цивилизация далеко». Туристы пожаловались на грязь и помойку по дороге за территорией отеля.

