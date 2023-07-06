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07:55, 6 июля 2023Путешествия

Россияне поехали в Абхазию и описали отдых фразой «цивилизация далеко»

«Дзен»: россияне описали отдых в Абхазии фразой «цивилизация далеко»

Фото: «Лента.ру»

Россияне поехали в дешевый отель в Абхазии и описали отдых фразой «цивилизация далеко». Историей туристов поделилась турагент в личном блоге на платформе «Дзен».

За недельный отдых в гостинице «Пшандра» ее клиенты заплатили 40 тысяч рублей на двоих. Отель расположен в селе Бамбора в 85 километрах от аэропорта Адлер.

Отдыхающие похвалили приветливый персонал гостиницы и чистые номера. «Все в деревянном стиле, в комнатах кондиционер, небольшой холодильник, удобные кровати, душевая кабина в санузле, пакетики с шампунем и гелем для душа», — добавила турагент.

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Еда в ресторане отеля была домашняя: с утра каша, яичница и рогалик с сахарной пудрой, по вечерам — гречка с котлетами, салат и чай или кофе из пакетиков. «Что напрягает? То, что за территорией, — отметила автор публикации. — Жесть, сказали мои туристы. Грязь, лепешки от коров, помойка по дороге».

Ранее в июне жители Абхазии пожаловались, что российские туристы часто не платят в кафе и ресторанах за заказанные блюда. По словам Анзора из Гагры, в его гостинице даже состоятельные гости из России отказываются оплачивать еду либо берут слишком много для одного человека.

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    Фариза Бацазова
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