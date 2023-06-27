Абхазцы пожаловались на грубых и жадных российских туристов

«АиФ»: жители Абхазии заявили, что российские туристы часто не платят в кафе и ресторанах

Жители Абхазии пожаловались, что российские туристы часто не платят в кафе и ресторанах за заказанную еду. О грубых и жадных россиянах они рассказали в беседе с изданием «Аргументы и Факты» («АиФ»).

По словам Анзора из Гагры, в его гостинице даже состоятельные туристы из России отказываются оплачивать еду либо берут слишком много для одного человека. Он уточнил, что бывали случаи, когда один отдыхающий платил 700 рублей за доступ к шведскому столу, но откладывал в тарелку еды на пять человек, которые ждали его вне гостиницы.

«И такое вот шоу у нас постоянно. Вроде в моей гостинице селятся люди далеко не бедные. Но почему-то у них вечное желание бесплатно поесть или две копейки сэкономить. И все равно кто-то яблоки, киви незаметно в карманы сует», — заявил собеседник издания.

Еще один местный житель по имени Володя держит кафе в Пицунде и помимо хитрых способов обмана со стороны отдыхающих жалуется на полуобнаженных россиянок. По словам мужчины, они приходят в заведение прямо из моря, не надевая дополнительную одежду.

«Нет, ты не думай, я мужчина нормальный, мне приятно на такое смотреть. Но э, я же не один в кафе нахожусь! Здесь семьи с детьми обедают, а девушки сядут — грудь видно, сзади, спереди все видно, не купальник, ниточки две жалкие! Повесил бумажку с распечаткой, что запрещаю вход в купальных костюмах — начинают скандалить, особенно если пьяные», — рассказал Володя.

73-летняя пенсионерка Нана из Сухума тоже жалуется на туристов. Она сдает квартиру на окраине города и не может найти общий язык с приезжими, которые просят подключение к интернету, кондиционер и завтраки. «Дорогой, я не "Хилтон", а абхазская бабушка! Ты тысячу рублей платишь, и тебе еще и завтрак на них приготовь, и Wi-Fi подключи, и кондиционер поставь за 30 тысяч? А мне тогда что останется? И еще не рады», — заключила Нана.

Ранее российская туристка побывала в Абхазии и описала отдых фразой «страшилки не подтвердились». Автор публикации похвасталась, что отпуск в курортной стране обошелся ей очень дешево. «Потратили 40 тысяч на двоих с жильем за целую неделю, сами не готовили», — добавила россиянка.