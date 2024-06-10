Дибров рассказал о приглашении в реалити-шоу «Дом»

Дмитрий Дибров заявил, что ему предлагали стать ведущим реалити-шоу «Дом» на ТНТ

Бывший ведущий интеллектуальной программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров рассказал, что его приглашали работать в реалити-шоу «Дом» на ТНТ. Подробности он раскрыл в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Дибров сообщил, что с таким предложением к нему обратился экс-директор ТНТ Роман Петренко. «[Он] задумывал "Дом-1" еще, не "Дом-2". Предлагал вести эту программу и за большие деньги. Такие, которые, в общем, даже сегодня хороши. Я отказался», — рассказал телеведущий.

По словам Диброва, он был знаком с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым. Ведущий уточнил, что они вместе работали в телепередаче «Взгляд» на ОРТ (в настоящее время — Первый канал).

Ранее Дибров назвал ошибку новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» Юлианны Карауловой. По его словам, певица концентрируется на вопросе, что, считает Дибров, может быть неинтересно телезрителю.

Дибров вел викторину на Первом канале с 2008 года. В феврале 2022 года «Кто хочет стать миллионером?», как и ряд других развлекательных программ, убрали из сетки вещания, сделав упор на общественно-политические программы. После того как шоу вернулось в эфир, место Диброва заняла Юлианна Караулова.