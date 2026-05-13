Российский военный назвал ключевую задачу армии на май и лето

Дандыкин допустил, что ключевая задача РФ на май и лето — освобождение Донбасса

Ключевая задача Вооруженных сил России (ВС РФ) на май и лето — взятие Донбасса под полный контроль, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«У нас остается самое главное — это славянско-краматорская агломерация со всеми поселками, городами: Славянск, Краматорск, Константиновка, где уже идут бои. Дальше, если на север пойти, там Красный Лиман и Светогорск. Если немножко выйти в сторону Запорожской области и Днепропетровской, то Доброполье — еще один важный город», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, на этом направлении ожидаются очень жесткие бои. Он объяснил, что на территории Донбасса много укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому работы для ВС России будет много, добавил Дандыкин.

Это главная задача на май и на лето, мне кажется. Может быть, придется немного прихватить сентябрь Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы планирует взять под контроль всю территорию Донбасса к осени этого года.

Авторы материала приводят слова двух источников, которые якобы контактировали с российским лидером. По их данным, высшее командование Вооруженных сил России убедило Путина в том, что «Донбасс можно освободить к осени».