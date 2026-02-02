Реклама

17:27, 2 февраля 2026Забота о себе

Названы запрещенные к хранению в холодильнике продукты

Эксперты из ФАО предупредили о брожении меда при хранении в холодильнике
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что далеко не все продукты можно хранить в холодильнике. Об этом пишет издание La Nacion.

В частности, эксперты порекомендовали не хранить в холодильнике хлеб. Они объяснили, что у этого продукта при низкой температуре затвердевает мякиш, а корочка становится резиновой. Специалисты также посоветовали не держать в холодильнике мед, так как он может забродить и кристаллизоваться, и оливковое масло, потому что оно в таких условиях станет мутным и комковатым.

По словам экспертов, при низких температурах не рекомендуется хранить и некоторые овощи: помидоры, баклажаны и кабачки. Все дело в том, что они потеряют аромат, а их текстура изменится. Кроме того, испортиться в холодильнике могут лук и чеснок: они размягчатся, преждевременно прорастут и покроются плесенью. Специалисты также добавили, что лучше хранить при комнатной температуре консервы в масле, картофель, бананы, авокадо и арбуз.

Ранее диетолог Галина Волкова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы улучшить работу головного мозга. Она порекомендовала добавить в ежедневное меню грецкие орехи.

