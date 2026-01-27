Перечислены улучшающие работу мозга продукты

Диетолог Волкова: Работу мозга улучшают грецкие орехи и яйца

Врач-терапевт, диетолог Галина Волкова рассказала, какие продукты улучшают работу мозгу. Их доктор перечислила в беседе с РИА Новости.

«Ни один продукт не может сделать нас умными. Но есть группы продуктов, которые поддерживают когнитивные функции: жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, — это источники омега-3», — объяснила доктор. Диетолог уточнила, что омега-3 помогает улучшить память и концентрацию, а также снижает риск когнитивных нарушений.

Другой полезной для здоровья мозга группой продуктов Волкова назвала орехи, особенно грецкие. По словам врача, они содержат много полезных жиров, витамина E и антиоксидантов, благодаря чему поддерживают нейропластичность мозга. Кроме того, для здоровья этого органа полезны яйца. Они содержат холин — вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина, который является нейромедиатором памяти и обучения, отметила Волкова.

Для здоровья мозга врач также посоветовала есть ягоды, в том числе чернику, голубику или клюкву. По словам доктора, они улучшают микроциркуляцию мозга и снижают окислительный стресс. Кроме того, Волкова порекомендовала употреблять в пищу цельнозерновые продукты, помогающие поддерживать стабильный уровень глюкозы, и зеленые листовые овощи, содержащие фолаты и витамин К, которые помогают улучшить скорость мышления и память.

«Тут важно — положительный эффект достигается регулярностью и общим рационом, а не потому, что это какие-то суперфуды», — заключила Волкова.

