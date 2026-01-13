Перечислены неожиданные свойства болгарского перца

Диетолог Лайдон: Красный перец является рекордсменом по количеству витаминов

Диетологи Джинджер Халтин и Кара Лайдон уверены, что полезные свойства болгарского перца зависят от его цвета. Неожиданные свойства этих плодов они перечислили в беседе с HuffPost.

Халтин указала, что все виды сладкого перца, независимо от цвета, содержат клетчатку, антиоксиданты, витамин С, витамин А, а также калий, кальций и фосфор. Однако помимо этого они обладают и другими свойствами, которые зависят от стадии созревания. Так, по словам диетолога, зеленые перцы являются наименее зрелыми. В них больше хлорофилла и меньше углеводов и калорий.

Лайдон добавила, что красный болгарский перец является рекордсменом по питательной ценности. Поскольку он созревает дольше, в нем содержится наибольшее количество антиоксидантов, а также витаминов С и А.

