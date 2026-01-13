Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 13 января 2026Забота о себе

Перечислены неожиданные свойства болгарского перца

Диетолог Лайдон: Красный перец является рекордсменом по количеству витаминов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: marialevkina / Shutterstock / Fotodom

Диетологи Джинджер Халтин и Кара Лайдон уверены, что полезные свойства болгарского перца зависят от его цвета. Неожиданные свойства этих плодов они перечислили в беседе с HuffPost.

Халтин указала, что все виды сладкого перца, независимо от цвета, содержат клетчатку, антиоксиданты, витамин С, витамин А, а также калий, кальций и фосфор. Однако помимо этого они обладают и другими свойствами, которые зависят от стадии созревания. Так, по словам диетолога, зеленые перцы являются наименее зрелыми. В них больше хлорофилла и меньше углеводов и калорий.

Лайдон добавила, что красный болгарский перец является рекордсменом по питательной ценности. Поскольку он созревает дольше, в нем содержится наибольшее количество антиоксидантов, а также витаминов С и А.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили продукты для восстановления после праздников. Эксперты посоветовали переходить на богатые витаминами продукты и ограничить потребление соленой и жирной пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    В США разочаровались российским Су-57

    Появились подробности о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok