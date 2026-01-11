Реклама

09:01, 11 января 2026Забота о себе

В Роспотребнадзоре перечислили продукты для восстановления после праздников

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Овощи, фрукты, зелень и сухоырукты могут помочь организму восстановиться после длительных застолий на праздниках. Кроме того, стоит перейти на дробное питание и восстановить режим сна, такие советы перечислили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами. Очень полезны и сухофрукты — в них содержится клетчатка, минералы, микроэлементы, витамины, но много и сахара, поэтому нужна умеренность», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что легкое некалорийное меню поможет вернуть хорошее самочувствие. Также рекомендуется ужинать не позднее чем за три часа до сна и постепенно вводить в свой режим физические нагрузки.

«Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты посоветовали исключить из рациона жареное и соленое, фастфуд и снеки. Чтобы организм пришел в тонус, стоит заняться прогулками, растяжкой, умеренными физнагрузками, можно также посетить бани и сауны и сходить на массаж.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков дал совет по восстановлению режима сна. Согласно его подходу, для этого нужно сдвигать время засыпания.

