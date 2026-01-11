Врач дал совет по восстановлению режима сна

Сомнолог Новиков: Для восстановления режима сна нужно сдвигать время засыпания

Зимой у людей по разным причинам сбивается режим сна, для его восстановления нужно сдвигать время засыпания. Такой совет дал врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с «Газетой.ru».

«Наиболее эффективный способ нормализации сна — постепенное возвращение к привычному режиму: ложиться и вставать на 15–30 минут раньше каждый день», — объяснил Новиков.

Также врач посоветовал за два-три часа до сна ограничиться легким ужином, а за час — избегать контактов с яркими экранами.

