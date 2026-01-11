Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:32, 11 января 2026Забота о себе

Врач дал совет по восстановлению режима сна

Сомнолог Новиков: Для восстановления режима сна нужно сдвигать время засыпания
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Зимой у людей по разным причинам сбивается режим сна, для его восстановления нужно сдвигать время засыпания. Такой совет дал врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с «Газетой.ru».

«Наиболее эффективный способ нормализации сна — постепенное возвращение к привычному режиму: ложиться и вставать на 15–30 минут раньше каждый день», — объяснил Новиков.

Также врач посоветовал за два-три часа до сна ограничиться легким ужином, а за час — избегать контактов с яркими экранами.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Мощное уничтожение французского БТР ВСУ сняли на видео

    В Киеве назвали новый повод для применения Россией «Орешника»

    Врач дал совет по восстановлению режима сна

    Стало известно о месте запуска украинских БПЛА по Воронежу

    Часть боеголовок запущенных США по ИГ Tomahawk не сдетонировали

    Зеленского предупредили о последствиях из-за кадровых перестановок

    Трамп ввел режим ЧП в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok