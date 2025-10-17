Экономика
22:13, 17 октября 2025Экономика

Россиян научили правильно хранить картофель

Роскачество: Картофель нельзя хранить дома под раковиной
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Картофель нельзя хранить дома под раковиной. Правильно делать это россиян научили в Роскачестве, пишет Life.ru.

В ведомстве отметили, что по причине повышенной влажности в этом месте клубни станут прорастать и загнивать. Вместо этого специалисты для непродолжительного хранения в квартире посоветовали остановиться на темном, максимально прохладном и сухом месте — кладовке, закрытом шкафу либо утепленной лоджии. При этом складывать клубни стоит в тару, которая обеспечивает циркуляцию воздуха, например сетчатые пакеты, а также деревянные или пластмассовые контейнеры с отверстиями. В Роскачестве подчеркнули, что это поможет предотвратить порчу запасов благодаря хорошей вентиляции.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова порекомендовала продлить срок хранения яблок с помощью листьев папоротника.

