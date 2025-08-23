Россиян научили правильно хранить яблоки

Садовод Воронова: Продлить срок хранения яблок удастся с помощью папоротника

Продлить срок хранения яблок удастся с помощью листьев папоротника. Об этом сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с телеканалом «Москва 24».

По словам эксперта, в конце августа наступает пора сбора ранних сортов яблок. которые уже созрели и начинают падать с веток. Между тем, продолжила она, такие фрукты «живут» не более трех месяцев в силу довольно нежной клеточной структуры — в отличие от поздних осенних сортов, которые крепко сидят на ветке и могут храниться до весны. Однако любые яблоки, собранные с земли, не могут храниться более двух недель, поэтому стоит аккуратно снимать плоды с дерева, отбирая лишь те, на которых отсутствуют очаги гнили. В противном случае споры распространятся на соседние фрукты, предупредила специалист.

«Еще ранние яблоки нельзя сразу отправлять в подвал: в начале осени там достаточно сыро, поэтому они сгниют. Поэтому их следует положить в деревянные ящики с отверстиями для проветривания и поставить в какой-нибудь сарай», — порекомендовала садовод. Оптимальный срок для уборки яблок в подвал, отметила она — примерно в октябре, когда дневная температура составляет плюс два-три градуса. Кожица на плодах к тому времени становится более грубой, после чего фрукты становятся готовы к долгому хранению. В свою очередь, поздние сорта можно отправлять в подвал сразу, уточнила Воронова.

Специалист отсоветовала дачникам класть в ящики с яблоками сено и тряпки, поскольку они способны вбирать влагу, что спровоцирует гниению плодов. Напротив, позитивно на хранение яблок повлияют листья папоротника, обладающие бактерицидными свойствами и тормозящие развитие микроорганизмов. Если положить их в ящик к плодам, урожай будет храниться на две-три недели дольше.

