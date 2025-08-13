Экономика
15:13, 13 августа 2025Экономика

Дачникам назвали способ защитить урожай от популярной болезни

Агроном Викулов: Аккуратный полив поможет защитить урожай от фитофторы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Контроль влаги и правильный уход за растениями поможет защитить урожай на даче от фитофторы — популярной грибковой болезни. Способы уберечь посадки назвал агроном Владимир Викулов, пишет «Москва 24».

От фитофторы страдают все пасленовые растения — это томаты, перцы, баклажаны и картофель. Чтобы спасти овощи, нужно закрывать двери в теплицу во время дождя и ночью. Важно также аккуратно поливать растения под корень и вовремя обрезать нижние листья.

Если на плодах уже появились темные пятнышки фитофторы, лучше снять все развившиеся плоды и разложить их дома на столе или подоконнике, чтобы они дозревали, посоветовал эксперт.

Ранее владельцам заброшенных дач напомнили о риске их лишиться. По словам экспертов, такие участки представляют опасность для экологии, здоровья соседей и могут стать источниками возгорания.

