Дачникам назвали способ защитить урожай от популярной болезни

Агроном Викулов: Аккуратный полив поможет защитить урожай от фитофторы

Контроль влаги и правильный уход за растениями поможет защитить урожай на даче от фитофторы — популярной грибковой болезни. Способы уберечь посадки назвал агроном Владимир Викулов, пишет «Москва 24».

От фитофторы страдают все пасленовые растения — это томаты, перцы, баклажаны и картофель. Чтобы спасти овощи, нужно закрывать двери в теплицу во время дождя и ночью. Важно также аккуратно поливать растения под корень и вовремя обрезать нижние листья.

Если на плодах уже появились темные пятнышки фитофторы, лучше снять все развившиеся плоды и разложить их дома на столе или подоконнике, чтобы они дозревали, посоветовал эксперт.

