Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 12 августа 2025Экономика

Россиян с опасными дачами предупредили о риске их лишиться

Депутат Чаплин: Заброшенные дачи опасны для экологии и людей, их могут отнять
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Зобков Юрий / Фотобанк Лори

Заброшенные дачи представляют опасность для экологии и окружающих людей, и владельцев таких участков могут лишить права собственности. Об этом предупредил россиян депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет RT.

«Заброшенный участок — это потенциальный очаг распространения сорняков, насекомых-вредителей и даже пожаров, особенно в летний период. Кроме того, неухоженная территория портит общий вид и снижает стоимость соседних участков», — пояснил парламентарий.

Если хозяин дачи не появляется на участке, не ухаживает за ним и не платит членские взносы, администрация садового товарищества вправе взыскать задолженность через суд. В крайних случаях участок могут изъять, подчеркнул Чаплин. Чтобы избежать таких последствий, нужно хотя бы минимально ухаживать за участком, а лучше — подарить его кому-нибудь, продать или сдать в аренду, посоветовал депутат.

Ранее Чаплин призвал провести межевание дачного участка с кадастровым инженером, чтобы избежать незаконного захвата территории соседями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Перечислены помогающие дожить до ста лет привычки

    Азербайджан отказался от участия в мероприятии СНГ

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» печенье с волосами

    «Акрон» победил ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

    В листьях увидели неожиданную опасность для машин

    Один принт в одежде вернулся из прошлого летом 2025 года

    Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились

    Раскрыты задачи американских бомбардировщиков у границ России

    В Британии призвали ЕС не злить Трампа пустыми комментариями о встрече с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости