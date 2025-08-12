Россиян с опасными дачами предупредили о риске их лишиться

Депутат Чаплин: Заброшенные дачи опасны для экологии и людей, их могут отнять

Заброшенные дачи представляют опасность для экологии и окружающих людей, и владельцев таких участков могут лишить права собственности. Об этом предупредил россиян депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет RT.

«Заброшенный участок — это потенциальный очаг распространения сорняков, насекомых-вредителей и даже пожаров, особенно в летний период. Кроме того, неухоженная территория портит общий вид и снижает стоимость соседних участков», — пояснил парламентарий.

Если хозяин дачи не появляется на участке, не ухаживает за ним и не платит членские взносы, администрация садового товарищества вправе взыскать задолженность через суд. В крайних случаях участок могут изъять, подчеркнул Чаплин. Чтобы избежать таких последствий, нужно хотя бы минимально ухаживать за участком, а лучше — подарить его кому-нибудь, продать или сдать в аренду, посоветовал депутат.

Ранее Чаплин призвал провести межевание дачного участка с кадастровым инженером, чтобы избежать незаконного захвата территории соседями.