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17:35, 1 августа 2025Экономика

Россиянам назвали способы борьбы с захватом земли на даче

Депутат Чаплин: Межевание участка поможет защитить дачу от захвата соседями
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Защитить дачу от захвата земли соседями поможет межевание участка. Способы спастись от незаконного смещения заборов назвал россиянам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет RT.

Для проведения процедуры нужно привлечь кадастрового инженера — он документально подтвердит границы территории. «Если соседи уже успели передвинуть забор, важно составить акт о нарушении с участием свидетелей, а также сделать фото- и видеоматериалы», — добавил Чаплин.

Парламентарий уточнил, что такие доказательства пригодятся в случае судебных разбирательств. Однако не всегда такой конфликт стоит доводить до суда. «Иногда достаточно переговоров с соседом или письменного требования восстановить границы участка. Если же мирные методы не помогают, тогда уже стоит готовить исковое заявление», — подчеркнул депутат.

Ранее Чаплин рассказал, что дачники-пенсионеры имеют право на налоговые льготы. Так, эта категория россиян может не платить налог на имущество за дом, гараж, баню и хозпостройку, если эти объекты на участке в единственном числе, а площадь каждого не превышает 50 «квадратов».

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