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17:07, 31 июля 2025Экономика

Дачникам-пенсионерам рассказали о возможности сэкономить

Депутат Чаплин: Дачники-пенсионеры в России могут сэкономить на уплате налогов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские пенсионеры, которые владеют дачными участками, могут экономить на уплате налогов. О такой возможности рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет RT.

Если площадь садового участка не превышает шести соток, можно не платить на него налог — такое правило действует во всех регионах России. В случае, когда дачная территория больше шести соток, налог взимается только с превышающей части, уточнил парламентарий.

Помимо этого, в разных регионах страны есть свои льготы для пенсионеров-дачников. «Уточнить информацию можно в местной налоговой инспекции или через личный кабинет налогоплательщика», — пояснил Чаплин. В частности, указанная категория граждан имеет право не платить налог на имущество за дом, гараж, баню и хозпостройку, если эти объекты на участке в единственном числе, а площадь каждого не превышает 50 «квадратов». Чтобы получить налоговые льготы, нужно обратиться в инспекцию с соответствующим заявлением, добавил депутат.

Ранее россиянам рассказали о возможности держать кур и кроликов на даче. По словам специалистов, законом не запрещено разводить таких животных на садовом участке, если их продукция будет использована для личных нужд.

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