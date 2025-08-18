Россиян предупредили об опасности выращивания овощей на балконе

Биолог Абдуллаева: Выращиваемые на балконе овощи являются рассадниками бактерий

В августе многие овощи, выращиваемые на балконе, активно плодоносят, однако высокая температура и влажность создают идеальную среду для размножения бактерий и плесневых грибов. Об этом россиян предупредила доктор биологических наук, заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета Росбиотех Асият Абдуллаева в разговоре с RT.

По словам биолога, в жару томаты и перцы быстро теряют влагу и покрываются плесенью либо бактериальной слизью. Кроме того, отметила она, под прямыми солнечными лучами листья и плоды перегреваются, что приводит к ожогам и снижению их иммунитета перед болезнями. Чтобы избежать этих проблем, эксперт призвала притенять растения в наиболее опасные часы, с 12 до 16 часов, при помощи марли или светоотражающей пленки и убирать плоды в тень сразу после сбора — если оставить их под солнцем, они будут «вариться» на солнце и быстрее испортятся. «Поливайте утром или вечером, избегая попадания воды на листья (капли работают как линзы, вызывая ожоги)», — порекомендовала Абдуллаева.

Еще несколько важных правил, о которых упомянула биолог, — регулярно проветривать балкон или использовать вентилятор для циркуляции воздуха, опрыскивать растения фитоспорином или триходермином, чтобы предотвратить появление гнили, а также не хранить поврежденные плоды, поскольку даже самые мелкие царапины становятся воротами для инфекции. «Своевременный сбор урожая, защита от перегрева и строгая гигиена помогут избежать микробной порчи. Если плоды уже испортились, их лучше выбросить, так как термообработка не всегда разрушает токсины», — подытожила Абдуллаева.

