Дачникам назвали способы предотвратить появление опасного вредителя на участке

Агроном Горбунова посоветовала выпалывать сорняки, чтобы прогнать тлю с дачи

Предотвратить набег тли на участок проще, чем потом избавляться от нее. Способы предотвратить появление опасного вредителя на участке дачникам назвала агроном Елена Горбунова в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, важно вырезать волчки, или вертикальные дополнительные побеги, и прикорневую поросль плодовых деревьев, поскольку на них зимуют и развиваются многие виды тли. Другое необходимое для предотвращения появления вредителя на даче — прополка многолетних сорняков вокруг теплиц и грядок. Горбунова пояснила, что на них тля селится и питается ранней весной, а затем переходит на овощи и цветы.

«Очищайте стволы и крупные скелетные ветви плодовых культур от отмершей коры и белите их осенью. В конце лета накладывайте на деревья ловчие пояса — ловушки для насекомых, которые располагаются вокруг ствола. А осенью сжигайте их, предварительно выбрав божьих коровок», — добавила агроном, уточнив, что личинки божьих коровок, златоглазок и мух-журчалок питаются тлей.

Эффективно также будет посадить в саду растения из семейства сельдерейных, например укроп, фенхель, сельдерей, петрушку или купырь, которые будут привлекать полезных хищных насекомых.

Ранее в мае россиянам назвали растения, запрещенные к посадке на участке. В их число вошли мак снотворный, шалфей предсказателей и ряд грибов, включая панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконницу зеленую и хохлатковую.