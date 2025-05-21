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19:19, 21 мая 2025Экономика

Дачникам назвали запрещенные к культивированию растения

Сенатор Епифанова: Шалфей предсказателей запрещен для посадки на даче
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

За посадку запрещенных российским законодательством растений дачнику может грозить уголовная ответственность. Некоторые из таких культур «Аргументам и фактам» назвала арбитражный управляющий Минюста, сенатор Ольга Епифанова.

К культивированию на дачном участке в России запрещены конопля, мак снотворный. Под запрет подпадает и шалфей предсказателей — его не стоит путать с маком-самосейкой и шалфеем обыкновенным. Ограничения распространяются также на грибы, содержащие психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин. В частности, Епифанова называет панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая и хохлатковая.

Культивированием в крупном размере считается выращивание от 10 до 100 кустов незаконных растений или от 20 плодовых тел запрещенных грибов. Особо крупный размер начинается от 200 грибов или сотни кустов растений. В зависимости от объема рассады и наличия умысла наказание может быть административным либо уголовным.

Ранее россиян предостерегли от выращивания ипомеи трехцветной на даче. В семенах данного цветка содержится психоактивное вещество эргин, поэтому за такую рассаду можно получить до восьми лет колонии.

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