Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:47, 13 августа 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности прошлогодних закруток

Депутат Чаплин: Прошлогодние закрутки могут стать источником ботулизма
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: MikuuuSss / Shutterstock / Fotodom

Прошлогодние закрутки могут стать источником ботулизма. Об опасности старых заготовок россиян предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с Life.ru.

Парламентарий напомнил, что длительное хранение консервации, особенно прошлогодней, может стать угрозой для здоровья и даже жизни. «Заготовки, сделанные более года назад, даже если банки выглядят идеально, могут стать источником опасных бактерий, таких как ботулизм. Мы настоятельно рекомендуем дачникам не рисковать и своевременно обновлять свои запасы, чтобы избежать отравлений», — подчеркнул он.

Депутат также указал на важность соблюдения технологии приготовления заготовок — особое внимание стоит обратить на герметичность упаковки и условия хранения. Так, банки нужно оставлять в прохладном и темном месте, а перед употреблением необходимо проверять их на вздутие крышек либо помутнение рассола. Даже при малейших сомнениях в качестве продукта Чаплин порекомендовал его выбросить.

Ранее стало известно, что 27 процентов покупателей келлеров (кладовок вне квартиры) из Москвы и Московской области используют их для хранения закруток, консервов и других продуктов с большим сроком годности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    «Почему геноцид еще не запрещен?» Участники СВО призвали запретить аборты в России

    Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

    Две вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

    В Госдуме объяснили рассылку россиянам уведомлений о воинском учете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости