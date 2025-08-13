Россиян предупредили об опасности прошлогодних закруток

Депутат Чаплин: Прошлогодние закрутки могут стать источником ботулизма

Прошлогодние закрутки могут стать источником ботулизма. Об опасности старых заготовок россиян предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с Life.ru.

Парламентарий напомнил, что длительное хранение консервации, особенно прошлогодней, может стать угрозой для здоровья и даже жизни. «Заготовки, сделанные более года назад, даже если банки выглядят идеально, могут стать источником опасных бактерий, таких как ботулизм. Мы настоятельно рекомендуем дачникам не рисковать и своевременно обновлять свои запасы, чтобы избежать отравлений», — подчеркнул он.

Депутат также указал на важность соблюдения технологии приготовления заготовок — особое внимание стоит обратить на герметичность упаковки и условия хранения. Так, банки нужно оставлять в прохладном и темном месте, а перед употреблением необходимо проверять их на вздутие крышек либо помутнение рассола. Даже при малейших сомнениях в качестве продукта Чаплин порекомендовал его выбросить.

Ранее стало известно, что 27 процентов покупателей келлеров (кладовок вне квартиры) из Москвы и Московской области используют их для хранения закруток, консервов и других продуктов с большим сроком годности.