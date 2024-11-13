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12:48, 13 ноября 2024Экономика

Раскрыта доля прячущих в кладовках закрутки и консервы на «черный день» москвичей

«Самолет»: 27 процентов москвичей используют кладовки для хранения закруток
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

27 процентов покупателей келлеров (кладовок вне квартиры) из Москвы и Подмосковья используют их для хранения закруток, консервов и других продуктов с большим сроком годности. Долю таких покупателей в столице раскрыли аналитики группы «Самолет», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты сообщили, что большинство опрошенных ими жителей столичного региона (63 процента) прячут в кладовках личные вещи и бытовую технику, которыми не пользуются ежедневно. Помимо этого, москвичи часто хранят в келлерах инструменты, стройматериалы и сезонные вещи, не помещающиеся в квартиру. Чуть реже кладовки используют для хранения крупногабаритных предметов, таких как мебель и велосипеды (43 процентов) и детские игрушки и принадлежности (38 процентов). Кроме того, почти треть респондентов также размещает в келлерах документы, мелкие предметы и книги.

Эксперты отметили, что, согласно исследованиям ВЦИОМ, продовольственные запасы с большим сроком годности хранят москвичи, имеющие привычку откладывать еду на «черный день». Прежде всего к этому их подталкивает страх инфляции, хотя опасения по поводу потенциального дефицита товаров у жителей столицы также присутствуют.

Что касается приемлемой цены за кладовую, то, по данным аналитиков «Самолета», три четверти покупателей квартир готовы отдать за нее 300-500 тысяч рублей. Наибольшей востребованностью у них пользуются помещения метражом более четырех «квадратов» — такая площадь интересует 48 процентов опрошенных. Для каждого второго жителя столичного региона важно, чтобы кладовая находилась на подземном этаже его дома.

В конце октября стало известно, что в России значительно вырос спрос на товары для консервирования.

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