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06:30, 21 октября 2024Экономика

Россияне бросились закатывать банки

Эксперт Мешалкина: продажи крышек для закаток в РФ выросли на 18 процентов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

По итогам августа 2024 года спрос на товары для консервирования в России значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. О том, что граждане фактически бросились закатывать банки, сообщила эксперт «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации специалиста, спрос на банки для консервирования увеличился на 12 процентов, на закаточные машинки — на 15 процентов, а продажи крышек для закаток выросли на 18 процентов за год. Помимо этого, отметила Мешалкина, наблюдается значительный рост интереса россиян к покупке стерилизаторов, особенно автоматических моделей, которые являются более удобными и многофункциональными. Эксперт также рассказала, что одними из самых востребованных товаров в этой категории оказались уплотнительные кольца и универсальные крышки, поскольку многие обновляют свой инвентарь для консервации, чтобы обеспечить долговременное и качественное хранение продуктов.

При выборе товаров для домашних заготовок Мешалкина порекомендовала проверять приобретаемые банки на отсутствие трещин и сколов, чтобы избежать нарушения герметичности при хранении, а также выбирать только надежные модели закаточных машинок, которые обеспечивают хорошую фиксацию крышек на банках. Специалист напомнила, что хранить домашние заготовки стоит лишь в темных и прохладных местах, куда не проникает прямой солнечный свет. В заключение она посоветовала регулярно банки на вздутие крышек и появление плесени, а также подписывать каждую банку, чтобы следить за сроком годности продуктов.

Ранее в октябре россиян научили выбирать наиболее экономичный обогреватель для дома.

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      Полина Кислицына
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