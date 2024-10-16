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07:09, 17 октября 2024Экономика

Россиян научили выбирать самый экономичный обогреватель

Эксперт Чихринова: масляные радиаторы экономичны при длительной работе

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Правильный выбор обогревателя поможет не только создать комфорт в доме, но и снизить расходы на электричество. Выбирать наиболее экономичное устройство россиян научила эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, самым главным критерием при выборе обогревателя служит площадь помещения, где он будет использоваться. Для комнат с высотой потолков до трех метров Чихринова порекомендовала исходить из расчета 100 ватт на каждый квадратный метр. Так, для помещения метражом 20 «квадратов» понадобится обогреватель мощностью около 2000 ватт. В случае, если потолки выше трех метров, следует увеличить мощность на 10-15 процентов за каждый дополнительный метр. Для помещений с низкой теплоизоляцией, таких как деревянные дома или дачи, эксперт посоветовала добавлять 20-30 процентов к расчету для того, чтобы компенсировать теплопотери.

Чихринова рассказала, что одним из наиболее экономичных типов обогревателей являются инфракрасные модели: они быстро согревают конкретную зону, так как нагревают не воздух, а предметы, в связи с этим их удобно использовать в плохо утепленных помещениях или на открытых пространствах. Экономичными при необходимости включения прибора на длительное время станут масляные обогреватели, которые долго сохраняют тепло после выключения. Однако специалист предупредила, что подобные модели медленнее нагревают помещение.

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При выборе наиболее подходящей модели эксперт предложила обратить особое внимание на такие функции, как термостат, поддерживающий заданную температуру и снижающий энергозатраты, таймер для автоматического включения и выключения, а также на наличие нескольких режимов работы, которые позволяют выбрать оптимальный уровень обогрева.

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      Полина Кислицына
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