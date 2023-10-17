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07:12, 17 октября 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способ экономить на отоплении до тысячи рублей каждый месяц

Эксперт Соколов: газовый котел поможет сэкономить на отоплении до ₽1000 в месяц

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

При установке в доме или квартире газового котла россияне могут экономить на отоплении до 1000 рублей каждый месяц. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Большинство новых газовых котлов имеют коэффициент полезного действия (КПД) на уровне 80-100 процентов. При грамотном проектировании и монтаже системы расход газа может сократиться на 30 процентов за сезон, отметил специалист.

Наиболее экономичными моделями газовых котлов Соколов назвал конденсационные. «Они имеют низкий расход газа, так как в качестве топлива используют для обогрева еще и тепло отводимых газов. За счет этого КПД таких котлов может быть более 100 процентов», — пояснил эксперт. Традиционные модели хоть и уступают конденсационным, но могут иметь КПД до 90 процентов.

Соколов также предупредил россиян, что не стоит подключать газовые котлы самостоятельно — за это можно получить штраф. «Монтаж газового котла — процедура несложная, ее можно выполнить самостоятельно. Также допускается присоединение к системам коммуникации, за исключением газовой магистрали. Но ввести оборудование в эксплуатацию могут только специалисты», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что не стоит пытаться своими силами ремонтировать газовые котлы и хранить рядом с ними горючие материалы. «При обнаружении утечки газа немедленно перекройте газовый кран, откройте окна и двери, выключите котел и вызовите газовую службу», — добавил Соколов.

Ранее россиянам раскрыли способы экономить на воде до 1000 рублей каждый месяц. Для этого нужно установить счетчики, обзавестись специальными насадками на кран и изменить привычки потребления.

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    Нина Ташевская
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