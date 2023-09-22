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07:01, 22 сентября 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы экономить на воде до тысячи рублей каждый месяц

«ВсеИнструменты.ру»: насадки на кран помогут сэкономить на воде до 1000 рублей

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Cэкономить до тысячи рублей каждый месяц на счетах за воду можно, установив счетчики, специальные насадки на кран, а также изменив привычки потребления. Способы меньше платить за жилищно-коммунальные услуги раскрыла «Ленте.ру» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.

Начать специалистка советует с установки счетчиков — они помогут контролировать расход воды. Кроме того, нужно обратить внимание на исправность сантехники и труб — протекающие краны или душевые лейки необходимо починить или заменить.

Квартиру также следует оборудовать приборами, которые помогают снижать потребление воды. Так, посуду лучше мыть в посудомоечной машине — она использует за цикл около 12 литров воды, в то время как мойка вручную потребует 50-100 литров. Полезным будет и унитаз с двумя режимами слива. Он использует 4-6 литров для смыва жидких отходов и 6-9 литров — для твердых.

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Старую стиральную машину следует заменить на новую — современные модели способны тратить в два раза меньше воды при полной загрузке. Вместо обычных смесителей стоит поставить рычаговые или сенсорные, так как они помогают быстрее настроить нужную температуру воды и заметно снижают расход жидкости. Если нет возможности полностью сменить кран и лейку для душа, то можно воспользоваться насадками-аэраторами — при стандартном потоке воды в 10 литров в минуту, смеситель с аэратором может снизить расход до 5-7 литров в минуту.

Однако, по словам Сурковой, есть способы, которые позволят сэкономить без дополнительных вложений. «Например, постарайтесь чаще принимать душ, а не ванну. При мытье посуды не держите кран постоянно открытым и используйте воду только для ополаскивания. А когда чистите зубы, не держите кран включенным, а приготовьте стакан для полоскания рта. Для мытья плиты, плитки и окон набирайте воду в таз. Не размораживайте продукты под струей воды. Лучше заранее переложите из морозилки в холодильник. Овощи и фрукты под проточной водой лучше не мыть, а использовать миску», — порекомендовала эксперт.

Во «ВсеИнструменты.ру» также подсчитали, сколько сможет сэкономить на воде семья из трех человек в Москве, если будет следовать советам. Один кубометр горячей воды в столице стоит 243,16 рубля, а холодной — 50,93 рубля. В среднем такая семья тратит в месяц около 18 кубометров воды — половина этого объема приходится на горячую. «В этом случае затраты на воду составляют примерно 2400 рублей. Если попробовать сократить объем используемой воды до 15 кубометров ежемесячная оплата может снизиться на 1000 рублей», — пояснили эксперты.

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    Нина Ташевская
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