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13:08, 3 октября 2024Экономика

Россиян научили выбирать обогреватель

Технолог Курилов: в квартиру лучше ставить обогреватели мощностью до 1500 ватт

Фото: Helena Dolderer / Globallookpress.com

При выборе обогревателя для квартиры на осень и зиму лучше всего остановиться на приборе мощностью до 1,5 тысячи ватт. Такой совет россиянам дал заведующий лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов, передает NEWS.ru.

По словам технолога, необходимо обратить внимание на скорость прогрева помещения, уровень шума, мобильность устройства и негативное влияние на воздух. Для небольших помещений подойдут компактные обогреватели мощностью от 1 до 1,5 тысячи ватт, для больших — от 2 и выше тысяч ватт.

Сэкономить электричество помогут конвекторы — самый простой тип обогревателя — или инфракрасные обогреватели, которые прогревают рядом стоящие предметы, а не воздух. Экономичный, но эффективный обогрев также обеспечат масляные приборы, однако такие устройства медленнее нагревают воздух.

Курилов добавил, что тепловентиляторы станут более компактным вариантом по сравнению с конвекторами за счет эффективного распределения тепла. Однако при работе они могут создавать значительный шум и потреблять много энергии.

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      Александра Качан
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