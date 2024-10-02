Москвичей предупредили о зябких выходных

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве похолодает

В грядущие выходные в Москву придет похолодание. О понижении температуры жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает канал «360».

В четверг, 3 октября, в городе будет тепло, однако с 4 октября погода начнет ухудшаться. На выходных Москву ожидают дожди, а температура будет держаться на уровне 12-14 градусов тепла днем и трех-пяти градусов тепла ночью. В понедельник немного потеплеет.

«Дневные температуры повысятся до 15-16 градусов, а ночные — до семи-девяти градусов. То есть это похолодание, как и все последнее время, в субботу и воскресенье, будет крайне непродолжительным», — отметил Шувалов. Он добавил, что пик потепления придется на 3 октября.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что для некоторых российских регионов октябрь 2024 года окажется аномально теплым. В остальных частях страны погода не выйдет за рамки нормы, минусовых аномалий не будет.